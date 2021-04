TYLKO NA PUDELKU: to Zbigniew Zamachowski ZOSTAWIŁ MONIKĘ. "Powiedział, że w jego sercu narodziło się UCZUCIE DO GABRYSI"

Fani Moniki i Zbigniewa Zamachowskich jeszcze nie otrząsnęli się po wiadomościach o rozpadzie ich związku, a na jaw już wyszły nowe rewelacje: Zamachowski, owszem, wyprowadził się z "klitki na Żoliborzu", ale znalazł sobie przytulną garsonierę obok starego mieszkania . Monika zaś postanowiła rzucić się w wir pracy i założyć agencję PR, która ma funkcjonować na domenie zamachowska.pl . Jakby tego było mało, zaczyna mówić się, że do rozstania pary doszło dość nagle, a powodem ma być uczucie Zbyszka do koleżanki z teatru, Gabrieli Muskały .

Informacje, które udało nam się uzyskać, zdają się potwierdzać tę wersję wydarzeń. To Zbigniew Zamachowski przyszedł do Moniki i powiedział, że zakochał się w Gabrieli Muskale. Podobno rozstanie przebiegło dość pokojowo.

Monika i Zbyszek rozstali się w zgodzie , szczerze porozmawiali o różnicach w swoich charakterach oraz zupełnie innych oczekiwaniach na przyszłość. Zbyszek powiedział Monice, że w jego sercu narodziło się uczucie do Gabrysi, to było niespodziewane i nagłe. Namiętność wybuchła podczas prób w teatrze - mówi nasz informator.

Monika przyjęła to z dużym spokojem, już wcześniej w ich relacji się nie układało i wiało chłodem. W pewnym momencie powiedzieli sobie, co najbardziej przeszkadza im w łączącej ich relacji. Zbyszek zarzucał Monice, że udziela intymnych wywiadów dotyczących ich życia tabloidom oraz każdym najmniejszym szczegółem dzieli się z mediami. Ona z kolei nie mogła pogodzić się z tym, że Zbyszek nigdy nie dążył do ocieplenia relacji jej z jego dziećmi. Było jej bardzo przykro, że dzieci pozostały z matką, wielokrotnie wyciągała do nich rękę, ale kończyło się stanowcza odmową. Miała żal do Zbyszka o to, że nie reaguje, tym bardziej, że jej dzieci darzą Zamachowskiego ogromną sympatią - opowiada nasze źródło.