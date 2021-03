Monika Zamachowska żegna drugiego męża po krótkiej wizycie w Warszawie (ZDJĘCIA)

Ostatnio do Warszawy wpadł na chwilę Jamie Malcolm, drugi mąż Moniki i ojciec jej dzieci. Byli małżonkowie spędzili ze sobą trochę czasu na Żoliborzu, gdzie jeszcze do niedawna dziennikarka spacerowała ze Zbyszkiem... Zamachowska zadbała o to, by Tomek i Zosia też nacieszyli się przylotem ojca, a gdy jego wizyta dobiegła końca, sumiennie, wspólnie z synem, odwiozła go na lotnisko.