"Motel Polska": uczestnicy nowego programu TVP robią kariery w PiS i "Ziarnie"

Motel Polska to nowy, "innowacyjny" program TVP, który do złudzenia przypomina hitowy format Gogglebox. Przed telewizorem. Zaproszeni goście siadają przed kamerą i komentują to, co zobaczą w telewizji. "Innowacją" w programie TVP jest to, że uczestnicy show siedzą w wystylizowanych pokojach tytułowego motelu i oglądają wyłącznie informacje z anten Telewizji Polskiej. Drobną różnicę stanowi jeszcze fakt, że w Goggleboxie nikt nie wyśmiewa niczyjej orientacji seksualnej czy przemocy. W TVP owszem - a wszystko za dwa miliardy złotych z podatków.

Motel Polska jest emitowany w TVP już od jakiegoś czasu, ale zaczął zdobywać rozgłos dopiero teraz. Być może wcześniej nikt go nie oglądał lub nie zwrócił uwagę na to, co emitowane jest na antenie. Jednymi z uczestników Motelu jest "trójka przyjaciół z Opoczna": Maria Witkowska, Lidia Lasota i Mieczysław Worach. Internauci zaczęli przyglądać się bliżej trójce komentatorów. Co się okazało? Że każde z nich jest związane w jakiś sposób z polityką, Prawem i Sprawiedliwością i TVP.

Mieczysław Worach kandydował z ramienia PiS na wójta gminy Poświętne (przegrał), Maria Witkowska jest Radną Powiatową PiS i kierowniczką KRUS w Opocznie, a Lidia Lasota jest asystentką posła PiS Roberta Telusa. Lasota przez lata współtworzyła program Ziarno.

Na Facebooku już publikowane są odpowiednie grafiki dokumentujące aktywność zawodową nowych "gwiazd" programu TVP. Informacje o występujących są też dostępne chociażby w Biuletynie Informacji Publicznej.

Myślicie, że kolejne dwa miliardy dla TVP zostaną lepiej spożytkowane?