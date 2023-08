Mroczna Mery Spolsky odziana w koronkową narzutkę i krótki top STROI MINY w ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2023 (ZDJĘCIA)

Ostatni dzień festiwalu w Sopocie swoją osobą uświetniła także Mery Spolsky , która we wtorek prowadziła muzyczne wydarzenie. Przed paroma dniami jej dwie stylizacje nie zostały zbyt entuzjastycznie przyjęte przez internautów...

Mery Spolsky, pojawiając się na czwartkowym Top of the Top Sopot Festival, postawiła na dość mroczne wdzianko. Piosenkarka na ten wyjątkowy wieczór wbiła się w krótki, czarny top, czarne majtki (?), a na to wszystko zarzuciła prześwitującą, koronkową narzutkę. Uwagę zwracały również jej masywne buty.