MTV Video Music Awards 2022. Błyszcząca Taylor Swift olśniewa widzów i deklasuje konkurencję. Właśnie pobiła KOLEJNY REKORD (ZDJĘCIA)

Taylor Swift wielką wygraną MTV Video Music Awards 2022

Podczas tegorocznej edycji MTV Video Music Awards Taylor Swift zgarnęła łącznie aż trzy wyróżnienia, w tym za "teledysk roku" do piosenki "All to Well", przy którym miała okazję sprawdzić się jako reżyserka. Gwiazda nie tylko otrzymała najważniejszą nagrodę wieczoru już po raz trzeci w karierze, lecz także dokonała tego z materiałem, który sama stworzyła. Przemawiając ze sceny, nie kryła wzruszenia.