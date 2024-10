Agnieszka Kaczorowska w białych kozaczkach i z nietęgą miną załatwia sprawunki na mieście

Na początku października Agnieszka znów znalazła się na językach. Lawinę artykułów na jej temat wywołało ujawnienie przez Pudelka informacji o rozstaniu celebrytki z Maciejem Pelą. Tancerze zaczęli randkować siedem lat temu, a we wrześniu 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Owocem ich miłości są dwie córki - Emilia i Gabriela. Niegdysiejsi zakochani do dziś wstrzymują się od komentowania doniesień na temat zakończenia związku. Mimo to, przez ostatnie dni zarówno Agnieszka, jak i Maciej nawiązywali subtelnie do zaistniałej sytuacji.