Naburmuszony Matthew Perry "przyłapany" przez paparazzi. Towarzyszyła mu RZEKOMA PARTNERKA! (ZDJĘCIA)

Obecnie 54-latek nie przypomina za bardzo siebie z początku z kariery. Trzeba niestety przyznać, że nie wygląda też na swój wiek, co może być efektem jego długiej walki z uzależnieniami od opioidów, amfetaminy i alkoholu. To doprowadziło go do poważnych wahań wagi i problemów zdrowotnych z trzustką.