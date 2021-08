Nabzdyczona Sylwia Bomba wyłania się z treningu do "Tańca z Gwiazdami" (ZDJĘCIA)

Nadchodząca wielkimi krokami 25. edycja Tańca z Gwiazdami jak do tej pory spotkała się ze stosunkowo chłodnym przyjęciem ze strony widzów. Wielu internautów jest zdania, że producentom zwyczajnie skończyły się już gwiazdy, dlatego też w formacie mogły pojawić się "osobistości" znane głównie z bycia czyjąś córką lub też - jak ma to miejsce w przypadku Izy Małysz - żoną. Sceptycyzm widzów na szczęście nie zdołał ostudzić jednak entuzjazmu uczestników, którzy nadal z zapałem szykują się do wyznaczonego na końcówkę sierpnia debiutu na najsłynniejszym parkiecie w kraju.

W pocie czoła do swojej wielkiej szansy na zaliczenie showbiznesowego awansu przygotowuje się także Sylwia Bomba. Gwiazdce znanej póki co głównie z oceniania innych programów w Gogglebox przyszło zatańczyć w parze z Jackiem Jeschke. To właśnie w towarzystwie tancerza i jego dziewczyny paparazzi przyłapali Sylwię zaraz po zakończeniu niedzielnego treningu. Ubrana w sportową bluzę i opinające ciało legginsy Sylwia nie bardzo tryskała entuzjazmem. Można by wręcz stwierdzić, że wyglądała na lekko poirytowaną. Tym razem za akcesoria posłużyły jej papierowa siata z popularnego wśród celebrytek butiku oraz plecaczek marki Karl Lagerfeld.