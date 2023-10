"Najbardziej wytatuowana kobieta w Wielkiej Brytanii" przykryła tatuażami 95 proc. ciała. Jak wyglądała przed zmianami? (FOTO)

Zdarzały się sytuacje, że matka Becky musiała odmówić córce wspólnego wyjścia do baru. Powodem były komentarze na temat wyglądu Becky. Teraz kobieta postanowiła zaskoczyć jeszcze bardziej swoich fanów. Opublikowała zdjęcia sprzed metamorfozy, zanim zdecydowała się prawie cała wytatuować.

Tatuaże zmieniły ją nie do poznania

Kobieta pokazała swoje zdjęcie z młodości, na którym ma długie ciemne włosy. Ubrała się w czarną bluzkę i spodnie w panterkę, jednak to co przykuwa uwagę, to brak tatuaży na twarzy, szyi i rękach. Teraz ciało Becky jest pokryte tatuażami aż w 95 procentach. Obecnie kobieta nie przypomina siebie sprzed lat.