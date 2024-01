Najsłynniejsi komicy na świecie na urodzinowej imprezie u Jima Carreya: Jimmy Kimmel, Jeff Ross, Adam Sandler (ZDJĘCIA)

Jak już celebrować kolejny rok spędzony na tej planecie, to tylko w doborowym towarzystwie. Gwiazdor takich hitów jak Maska, Truman Show czy Bruce Wszechmogący, niezastąpiony Jim Carrey już za nieco ponad tydzień stanie się oficjalnie 62-latkiem. Z tej okazji zwołał do San Vicente Bungalows w West Hollywood swoich najbliższych (i przy okazji najzabawniejszych) znajomych. Pod jednym dachem zebrała się prawdziwa śmietanka amerykańskiej komedii, choć nie ma co ukrywać, zrobiło się z tego trochę takie "sausage party".