Narzeczeni Edward Miszczak i Anna Cieślak UNIKAJĄ SIĘ na premierze spektaklu "Savannah Bay" (ZDJĘCIA)

O "sekretnym" związku Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak donieśliśmy Wam jako pierwsi w kwietniu zeszłego roku. To wtedy wyszło na jaw, że 65-letni dyrektor programowy TVN jest związany z młodszą o 25 lat aktorką. Do ich poznania doszło na początku maja 2019 podczas krakowskiego festiwalu Off Camera 2019, a osobą, która zainicjowała ich spotkanie, był... Piotr Woźniak-Starak.