Anna Cieślak błysnęła PIERŚCIONKIEM ZARĘCZYNOWYM od Edwarda Miszczaka?! (FOTO)

Już kilka miesięcy temu jako pierwsi poinformowaliśmy o tym, że Anna Cieślak i Edward Miszczak są parą. News dotyczący życia prywatnego jednej z najbardziej wpływowych osób w polskich mediach wzbudził wiele emocji. Zarówno aktorka, jak i dyrektor programowy TVN, nie chcieli jednak odnosić się do elektryzujących plotek. Dopiero ostatnio w wywiadzie dla Newsweeka Miszczak lakonicznie przyznał, że ma partnerkę, z którą jest bardzo szczęśliwy, a w jego życiu panuje "okres prywatnej radości".

Stało się to dosłownie kilka tygodniu temu, podczas urlopu, który wspólnie spędzili we Francji. Edward wszystko zaplanował już wcześniej - przy wybieraniu destynacji miał w głowie, że musi to być bardzo romantyczne miejsce. Ania jest oszołomiona szczęściem. Edward naprawdę ją zaskoczył, mimo że rozmawiali o ślubie. Nie spodziewała się jednak, że tak pięknie i romantycznie wszystko zorganizuje - zdradziła nam bliska znajoma pary.