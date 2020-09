TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak OŚWIADCZYŁ SIĘ Annie Cieślak! "Jest OSZOŁOMIONA SZCZĘŚCIEM"

W kwietniu Pudelek jako pierwszy poinformował, że w polskim show biznesie narodziła się nowa miłość. Mowa tu o związku Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak. Aktorka i dyrektor programowy TVN poznali się w maju 2019 podczas imprezy zamykającej krakowski festiwalu Off Camera. Ich spotkanie miał natomiast zainicjować Piotr Woźniak-Starak.

Edward oświadczył się Ani! Stało się to dosłownie kilka tygodniu temu, podczas urlopu, który wspólnie spędzili we Francji. Edward wszystko zaplanował już wcześniej - przy wybieraniu destynacji miał w głowie, że musi to być bardzo romantyczne miejsce - zdradza nam bliska znajoma pary.