Adrian Meronk wiedzie szczęśliwe życie z narzeczoną

Adrian Meronk wiedzie życie na bardzo wysokim poziomie

Życiowa partnerka Adriana Meronka wyraźnie podkreśliła, że jego coraz bardziej imponujące wyniki w golfie są efektem wieloletniej ciężkiej pracy, a co za tym idzie, rezygnacji z wielu przyjemności. Dodała też, że choć kwota za pierwsze miejsce w zawodach robi wrażenie, to przedstawiciele tej dyscypliny przywykli do zgarniania wysokich honorariów.

Wiele osób skupia się tylko na samej wygranej. W artykułach Adrian został przedstawiony tak, jakby wygrał w Lotto. Nikt nie patrzy na to, że pracuje od dziecka. Miał 6 lat, kiedy zaczął grać w golfa. Później jako nastolatek podjął decyzję, że zamiast na imprezy będzie chodził na pole golfowe. Odrabiał lekcje i uczył się pilnie, żeby mógł pozwolić sobie na turnieje wyjazdowe. (...) Adrian jest pierwszym Polakiem w golfie, który osiągnął taki sukces. To jest suma codziennych treningów i wyrzeczeń. W profesjonalnym sporcie jest się przyzwyczajonym do takich kwot. Golfiści na poziomie Adriana mają bardzo dobre zarobki niezależnie od liczby wygranych. To nie są pieniądze wygrane w Lotto. To nie jest tak, że my nagle nie wiemy, co zrobimy z pieniędzmi i pójdziemy do kasyna - spostrzegła w wywiadzie udzielonym redakcji serwisu Plejada.