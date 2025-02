Anna Lewandowska żali się, że w Polsce musi "uważać na to co mówi" i wyznaje: "Zmagam się z ŁATKĄ żony piłkarza"

Anna Lewandowska o życiowych rolach i łatce żony piłkarza

Anna Lewandowska o rozpoznawalności. W Polsce musi się pilnować

Ma to swoje plusy i minusy - zaczęła Ania, dodając: Jak sobie z tym radzę? Radzę sobie bardzo dobrze. W szczególności, od kiedy jestem w Barcelonie. Zdystansowałam się i to jest fajne, to mi bardzo pomogło.

Przyznała, że w Polsce zmuszona jest bardziej "uważać na to, co mówi, jak się uśmiecha i do kogo co pokazuje".