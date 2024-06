Anna Lewandowska startuje z NOWYM BIZNESEM! Wiemy, ile będzie kosztować wizyta w jej studiu w Barcelonie. Wpadniecie?

Anna Lewandowska już wielokrotnie udowodniła, że ma głowę do interesów. W zeszłym roku żona Roberta Lewandowskiego przekazała, że podjęła niełatwą decyzję o rozstaniu z jednym z biznesów prowadzonych w Polsce. Wspominała wówczas, że od czasu przeprowadzki do Barcelony to tam chciałaby zintensyfikować działania.

Zawsze staram się was inspirować do zdrowego trybu życia, ale także do rozwoju i podążania za waszymi marzeniami. Ja takie marzenia również mam, które chcę realizować. Od momentu przeprowadzki do Barcelony marzę o tym, aby rozwijać swoje firmy również tutaj. Intensywnie nad tym pracuję razem z moimi zespołami - wspominała tajemniczo.

Anna Lewandowska ma nowy biznes. "W samym sercu Barcelony"

Dziś już wiemy, że nie rzucała słów na wiatr. We wtorek na profilu trenerki pojawił się post, w którym przedstawiła internautom projekt, nad którym pracowała w ciągu mijających miesięcy. Chodzi o EDAN Studios, multi-butikowe studio, którym Lewa ma nadzieję zawojować tamtejszy rynek. Nowy biznes zaprezentowała światu następująco:

To moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej - obiecuje.

Ania zapewnia, że dalej chce działać na znanych jej polach, jednak teraz już międzynarodowo. Swój nowy biznes firmuje jako pierwszy taki w Europie.

To połączenie mojej działalności, którą konsekwentnie prowadzę od kilkunastu lat w Polsce i aktywności, które rozpoczęłam po przeprowadzce do Hiszpanii. Chciałam otworzyć swoje miejsce w Barcelonie i przybliżyć Hiszpanom filozofię mojego zdrowego stylu życia, zachęcając do dbania o siebie i codziennych aktywności fizycznych - cytuje jej słowa Business Insider. To pierwsze tego typu multi-butikowe studio w Europie, które będzie oferować taką różnorodność zajęć i możliwość udziału w części kulinarnej. W ramach jednego pakietu nasi goście sami będą mogli decydować, na jaką aktywność mają danego dnia ochotę.

No dobrze, ale ile to będzie kosztować? Ten sam serwis informuje, że oferta EDAN Studios będzie obejmować specjalne miesięczne pakiety na konkretną liczbę wizyt. Pakiet podstawowy, który pozwoli na cztery wizyty na dowolnych zajęciach, będzie kosztował 69 euro, czyli około 300 złotych.

Będzie też można wykupić osiem wizyt, dwanaście, albo uczestniczyć w tamtejszych zajęciach bez limitu. Start przedsięwzięcia przewidziano na wrzesień tego roku.

Myślicie, że Lewa podbije tamtejszy rynek?

