Narzeczona Krzysztofa Skiby zestawiła swoje zdjęcia w makijażu i bez. "Na obu piękna" (FOTO)

Kim 15 min. temu

No nie mogę, co to za nowy trend „natural beauty” polegający na wrzuceniu zdjęcia może i bez make-up’u, ale z filtrem upiększającym skore? Widzę te piękności z instagrama często i jakoś żadna nie ma tak jednolitej i gładkiej skóry. Mamy już greenwashing, teraz jest naturalwashing xD