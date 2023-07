Narzeczony Klaudii Halejcio jest na nią OBRAŻONY! Co ze ślubem? "To drażliwy temat"

Narzeczony Klaudii Halejcio jest na nią obrażony

Niedawno celebrytka w wywiadzie dla serwisu Jastrząb Post wyznała, że szykuje się do ślubu, jednak nie ma na to zbyt wiele czasu. Powiedziała, że ten temat ciągle powoduje napięcia między nią a Oskarem, który wierzy, że jego partnerka w końcu zacznie organizować ceremonię.

To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale, niestety, nic nie zorganizowałam. Teraz bardzo mocno się zbieram. Ciężko mi to idzie, ale tutaj jest Iza i mówi: "Proszę cię, pogadajmy o tym, ja ci we wszystkim pomogę". Jeszcze nie wiem, na kogo się zdecyduję, ale niewątpliwie potrzebuję pomocy, żeby zacząć działać. Ja jestem taką osobą, która kocha piękne przyjęcia, jestem estetką, chciałabym, żeby to było wyjątkowe, że aż nie umiem się za to zabrać, bo to mnie stresuje - stwierdziła aktorka.