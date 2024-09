"Nasi w mundurach". Joanna Opozda nie rozpoznała flagi Unii Europejskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydenta Francji zaś nazwała "Marconem"

Jak JAKIKOLWIEK człowiek, który nie ma podstawowej wiedzy o otaczającym go świecie czy realiach politycznych, jest w stanie wychowac wartosciowego człowieka i obywatela? Przeciez ten Wincent to będzie totalny jełop. Przecież to jest kompromitacja. Dzieci w wieku jej syna pytają o wszystko, chcą wiedzieć, poznawać, rozumieć. Ona mówi trzylatkowi, pytajacemu o flagę z gwiazd w kółeczku gdy idą obok urzędu, ze to jest flaga ANGLII? Czy pogobne bzdury? JCzy, ze NIE WIE??? ak można wychowac kogoś samemu nawet nie przejawiając zainteresowania tym gdzie żyjesz? Co dopiero grubsze sprawy lub jakiekolwiek prawdziwe hobby?? Przeciez zycie bez wiedzy gdzie żyjesz, kto rządzi, akie kraje się liczą, jak co się nazywa i działa jest życiem rośliny. Po co w ogóle takie osoby zyją, co wnoszą do społeczeństw poza kolejnymi niezbyt madrymi dziećmi, które kiedyś dostana prawo głosu takie jak ma profesor uniwersytetu?