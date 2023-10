"Nasz nowy dom". Ekipa podjęła się jednego z NAJTRUDNIEJSZYCH remontów w historii programu (ZDJĘCIA)

Loop 23 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Aby poprawnie zrezygnować z udziału w referendum, należy po okazaniu dowodu tożsamości, w momencie odbioru kart do głosowania w wyborach, odmówić przyjęcia karty referendalnej. To jedyny skuteczny sposób zrezygnowania z głosowania. Należy wówczas dopilnować, aby obwodowa komisja wyborcza odnotowała ten fakt przy odpowiednim nazwisku w spisie wyborców. Tylko w ten sposób wyborca nie zostanie uwzględniony we frekwencji, od której zależy ważność referendum. Jeżeli pomimo prośby o niepobieranie karty referendalnej komisja i tak ją wyda, wówczas wyborca ma prawo taki dokument zwrócić. Co ważne, nie należy pod żadnym pozorem niszczyć karty referendalnej. Podarcie karty do głosowania to przestępstwo z art. 248 pkt 3 k.k. (zniszczenie dokumentu referendalnego). Nie wolno także wynosić karty z lokalu wyborczego. Tak czyn traktowany jest jako wykroczenie