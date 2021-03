"Nasz Nowy Dom". Katarzyna Dowbor zszokowana warunkami, w jakich mieszka rodzina: "Nie jestem przekonana, czy wy tu PRZEŻYJECIE"

Wiem, że się bardzo staracie, ale stan tego domu mnie po prostu przeraził. Jest zima, trzeba cały dach zdjąć i zrobić nowy. Jak to zrobić zimą? Kolejny problem to gdzie tu wstawić łazienkę? Stworzenie w tym budynku domu dla dwóch rodzin to jest wielki wyczyn, to ogromny wysiłek zarówno dla architekta, jak i również dla ekipy remontowej, bo tego miejsca po prostu nie ma - zastanawiała się Katarzyna, by po chwili jednak stwierdzić, że jeśli nie remont, rodzina "nie przeżyje zimy" i wypowiedzieć znane już widzom słowa: "Wyremontujemy wasz dom".