"Nasz nowy dom". Zobaczcie, jak ekipa Katarzyny Dowbor odmieniła dom pani Elżbiety i jej córki (ZDJĘCIA)

Program "Nasz nowy dom" i jego prowadząca Katarzyna Dowbor przyzwyczaili nas do tego, że z domów w opłakanym stanie powstają nowoczesne obiekty mieszkalne, które cieszą oko i duszę. Tak było też i tym razem, gdy ekipa programu odwiedziła miejscowość Skierbieszów.

Nagła śmierć męża pani Eli, taty Agnieszki, przerwała wszystkie remontowe plany. Sytuacja była katastrofalna i Katarzyna Dowbor z ekipą "Nasz nowy dom" musieli wkroczyć do akcji. Córka pani Elżbiety uczy się i pracuje, ale nie była w stanie zgromadzić środków na wymianę dziurawego, eternitowego dachu, a także na stworzenie łazienki i kanalizacji.

To jednak nie koniec prac budowlanych w domu w Skierbieszowie. Niezwykle potrzebne było też przystosowanie domu do potrzeb pani Elżbiety. Wysokie schody i progi sprawiały, że kobieta przewracała się we własnym domu. Po przyjeździe Katarzyny Dowbor remont przeprowadziła ekipa Wieśka, a projekt nowego pięknego domu przygotowała Martyna.