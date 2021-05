"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor o bulwersujących reakcjach sąsiadów w programie: "TO ZAWIŚĆ"

Załamka 30 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Jest wiele rodzin które doświadczyły tragedii jednej za drugą, są tacy którzy starają się samo remontować, mają w domu czysto i posprzątane pomimo tego, ze jest biednie i maja stare sprzęty. Ale jak widzę rodzinkę gdzie rodzice mają problemy ze zdrowiem, jest bieda i fatalne warunki a oni robią kolejne dzieci to powinni tam wysłać opiekę społeczną, a nie nasz nowy dom! Była w tej serii rodzina gdzie była młoda córka już z mężem i dzieciątkiem, do tego rodzice i młody chłopaczek który musiał rzucić studia żeby pomagać rodzinie. Serce mi się krajało, bo siostra i jej gach to nieroby, a młodzi i zdrowi ludzie. Któryś z rodziców chorował, ale nie przeszkadzało to narobić kolejnych dzieci. Byłam na maxa wkurzona! Liczyłam, ze kaśka namówi go na powrót na studia. Była tez inna rodzina gdzie ojciec miał problemy z kręgosłupem i nie mógł pracować, i pomimo tego ze mieli 2 dzieci, po wypadku narobili kolejną trójkę! Czy ci ludzie nie mają listosci dla własnych dzieci?! Takich przypadków tez jest mnóstwo. Jak ktoś mówi, ze się kochają ale pozwalają na to żeby małe dzieci nie miały warunków do życia to nie wierzę w to! Jak można powoływać na świat dzieci do domu gdzie nie ma wody?! Gdzie trzeba targać wodę, grzać na piecu i kąpać w misce, nie ma toalety, prądu, grzyb? I to nie jedno dziecko a często trójka i więcej.