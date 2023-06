Natalia Janoszek UDERZA w Karolinę Korwin Piotrowską: "Jak to pani napisała: "kłamać trzeba umieć"? HIPOKRYZJA"

Temida 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 11 Odpowiedz

Ciekawe co korwin piotrowska powie gdy Natalia wygra ze Stanowskiim w sądzie, a wygra na 1500%??? Może Piotrkowskiej przeszkadza już samo to, że on dostał pozew do sądu??? WY DZIENNIKARZE NIE JESTEŚCIE BEZKARNI. Nie można sobie ot tak jak stanowski obrażać kogokolwiek pod płaszczykiem dziennikarstwa. Stanowski już ma co najmniej jeden wyrok na swoim koncie. Piotrowska mierzyła się z zarzutami hejtu pod swoim adresem. Pewnie tu o to chodzi.