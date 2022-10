Natalia Klimas relacjonuje pełną przygód podróż do Hiszpanii: "Siedziałam OBRZYGANA do końca lotu"

Po wylądowaniu nie było fotelików dziecięcych w wypożyczalni samochodów, samochód był nie ten, co miał być i zgubiliśmy się na autostradzie. Dotarliśmy do celu, dosłownie ledwo żywi, pokłóceni i wściekli. Wróciłam do siebie dopiero kiedy wyszorowałam się do czysta, a także wykąpałam moje dzieci w pachnącym płynie do kąpieli. Położyłyśmy się we trzy w czystych piżamach i mokrych włosach do łóżka, przeczytałyśmy dwie strony "Pucia" i… padłyśmy nieżywe - napisała.