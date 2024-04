Natalia Kukulska nie pokazuje najmłodszej córki. Małgorzata Socha zrobiła to za nią Tak wygląda 7-letnia Laura (FOTO)

Tegoroczne święta wielkanocne Natalia Kukulska spędza z najbliższymi w Hiszpanii. Niestety nie wszystko przebiega zgodnie z jej planem. Jakiś czas temu artystka wrzuciła do sieci post, w którym żaliła się na pogodę w Andaluzji. Okazuje się, że Kukulska nie jest jedyną celebrytką, która spędza Wielkanoc w Hiszpanii. Na miejscu 48-latka spotkała się z Małgorzatą Sochą .

Małgorzata Socha wrzuciła do sieci zdjęcie córki Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska stara się chronić prywatność swojej najmłodszej córki. O ile syn Jan oraz córka Anna często towarzyszą jej podczas różnych eventów branżowych, tak Kukulska rzadko pokazuje się z małą Laurą. Co ciekawe, artystka również niechętnie publikuje w sieci zdjęcia 7-latki. Zdarzały się sytuacje, kiedy to Laura była uwieczniona na jakiejś fotografii, jednak zazwyczaj dziewczynka była odwrócona plecami do obiektywu, bądź miała na sobie ciemne okulary.