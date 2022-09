Natalia Kukulska pozuje na ściance z mężem i dziećmi. 17-letnia Anna pokazała sympatię (FOTO)

biruta przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W ogole do mamy nie podobna, okropny makijaz, ktory ja postarza o dobrych kilka lat. Do tego okropny stroj. Syn chyba chce sobie dodac powagi tym wasem,ale jakos to tak sobie wyszlo. Okropna koszula.