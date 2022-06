Natalia Kukulska celebruje 22. URODZINY SYNA! Podobny do znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Natalia Kukulska od lat należy do osób, które trzymają swoje prywatne sprawy z dala od mediów. Piosenkarka od dwóch dekad jest związana węzłem małżeńskim z Michałem Dąbrówką, z którym wychowuje troje dzieci: Jana, Annę i Laurę. Choć dotąd bardzo rzadko opowiadała o ich wspólnym życiu, to w dobie Instagrama i ona decyduje się czasem podzielić z obserwującymi tym, co u nich słychać.