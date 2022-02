16-letnia córka Natalii Kukulskiej śpiewa w londyńskim pubie! Odziedziczyła talent po mamie? (WIDEO)

Natalia Kukulska może się pochwalić nie tylko wieloletnią karierą w branży muzycznej, lecz również udanym życiem osobistym. Wokalistka od ponad 20 lat jest żoną Michała Dąbrówki, z którym doczekała się trójki dzieci: 21-letniego Jana, 16-letniej Anny oraz małej Laury, która w ubiegłym miesiącu skończyła pięć lat. Choć artystka na ogół stara się chronić swoją prywatność, to odkąd w 2020 roku zabrała starsze pociechy na ściankę, coraz chętniej pokazuje je światu.

Starsza córka Natalii Kukulskiej dość często pojawia się na jej instagramowym profilu. W ubiegłym roku Anna Dąbrówka była nawet z mamą na okładce "Vivy". Rodzinna sesja niestety nie wszystkim przypadła do gustu - jedna z internautek posądziła wówczas wokalistkę o lansowanie pociechy.

Natalia nie ma najwidoczniej zamiaru przejmować się uszczypliwościami internautów i wciąż okazjonalnie pokazuje potomstwo w sieci. Ostatnio wokalistka wybrała się do Londynu, gdzie wystąpiła dla tamtejszej Polonii na 50. Balu Polskim. Kukulskiej towarzyszyły prowadząca imprezę Marzena Rogalska oraz córka Anna.

W środę wokalistka zaprezentowała obserwatorom, jak spędziła wieczór. Natalia odwiedziła elegancką restaurację i przy okazji zrobiła sobie kilka pamiątkowych zdjęć z córką. Następnie Kukulska, jej pociecha i Marzena Rogalska wybrały się do Dominion Theatre na słynnym West Endzie. Po obejrzeniu musicalu panie odwiedziły pub w dzielnicy Soho, gdzie miały okazję wysłuchać wokalnych popisów kelnera. Po mikrofon sięgnęła również córka Kukulskiej.

A na koniec knajpka i śpiewający kelnerzy. I my z @marzena_rogalska w chórkach - napisała Kukulska, publikując w sieci nagranie z pubu.

Natalia nie zapomniała również podzielić się ze światem zapisem wokalnego talentu pociechy. Artystka udostępniła w relacji wideo, na którym widzimy, jak 16-letnia Anna wyśpiewuje kolejne takty piosenki Billie Eilish "No Time To Die" nagranej do najnowszej części przygód Jamesa Bonda.