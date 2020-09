Córka Natalii Kukulskiej pójdzie w ślady mamy? "Nagrała bardzo fajną piosenkę"

Natalia Kukulska to jedna z tych gwiazd, które skutecznie chronią swoje życie prywatne. Piosenkarka dzieli się z fanami jedynie tym, co sama uzna za stosowne pokazać. Do niedawna szczególnie mocno chroniła prywatności swoich dzieci. Momentem przełomowym była premiera płyty artystki, na której zaprezentowała się na ściance z całą rodziną.