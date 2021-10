Zniecierpliwiona Natalia Kukulska odpowiada internautce wytykającej jej lansowanie córki: "URODZIŁAM JĄ DLA PROMOCJI!"

kaka 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dziś świat tak wygląda - jeśli ktoś może i potrafi to przepycha swoje dzieci a jeśli ktoś nie może - to siedzi i hejtuje. Nie wiem w jakim kierunku ma iść ta córka - jeśli śpiewu no to oby faktycznie miała talent bo inaczej to okrucieństwo ze strony matki żeby skazywać ją na rolę błąkającej się po obrzeżach celebryctwa - jak np tata Oliwi to robi.