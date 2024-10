Natalia Niemen nadaje ze SZPITALA: "Macie jedno życie i nie warto go tracić na osoby toksyczne"

Przepraszam wszystkich, którzy czekają na mój dzisiejszy koncert w Redzikowie. Niestety, z powodu kolejnego aktu załamania zdrowotnego, nie dojadę do Was . Bardzo mi przykro. Dołożymy starań, aby recital w duecie z Adamem Herbowskim przenieść na inny termin - zaczęła.

Natalia Niemen ma problemy ze zdrowiem. Wspomniała o "toksycznych osobach"

Przy tej okazji, apeluję gorąco do wszelkich Siłaczek i Wojowniczek: Kochane, odpuszczajcie jak najwięcej spraw. Rezygnujcie z nadmiarów odpowiedzialności. Inwestujcie w relaks, odpoczynek, realizowanie pasji. Pokażcie figę z makiem i takiego wała wszystkim wampirom energetycznym, toksykom, tym, co Was wykorzystują - kontynuowała. Zbyt wiele nosimy, wytrzymujemy. Nie wolno. Olej! ŻYJ. Po prostu ŻYJ. Lecę walczyć dalej o siebie w bezwstydne i olewcze odpoczywanie. Dziękuję Wszystkim życzliwym. A nieżyczliwym i wilkom w owczej skórze za to, że nie jestem taka jak Wy.