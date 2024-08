Natalia Niemen OSTRO odpowiada na zarzuty, że nie umie śpiewać: "Toksyczne kreatury"

Natalia Niemen należy do grona gwiazd, które nie mają w życiu łatwo. Córka jednego z bez wątpienia największych polskich muzyków, Czesława Niemena, regularnie musi mierzyć się z porównaniami do ojca. Występy na rozmaitych festiwalach muzycznych sprawiają, że jej umiejętności wokalne zawsze przekształcają się w szeroko zakrojoną dyskusję.

Natalia Niemen znów oburzona falą hejtu

Cała akcja mnie nie dotknęła, a raczej wywołała poczucie politowania i szczerego współczucia wobec tych ludków. Biedni, niewykształceni, zakompleksieni, źli. A tu owa zbrodnia wokalna, czyli fragment mojego najnowszego singla "Przełknij to", z próby przed wykonem na Yass Festival sprzed tydzia. Faktycznie, nie umiem kompletnie śpiewać i to "ha ha etc." to jakaś niedopuszczalna profanacja. No wstyd po prostu - podsumowała gorzko.