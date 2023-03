Natalia Niemen szuka pracy jako SPRZĄTACZKA! "Muszę grosze jakieś pozarabiać"

Dalia przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Greps ze sprzątaniem spowodował, że jest o niej głośno. I o to głównie chodziło. Natalia oczywiście liczy, że ktoś się do niej odezwie z ofertą na jakieś śpiewanie, może do reklamy, do filmu, itp., itd. Ona jest dobrą technicznie wokalistką, ale nie jest skłonna do kompromisów, więc kariery muzycznej nie zrobiła. Występów związanych z czczeniem pamięci jej ojca jest za mało, żeby się z tego utrzymać, poza tym jej matka, Małgorzata awanturowała się w sądach za każdym razem, kiedy ktoś chciał zrobić coś ku pamięci Niemena, jakiś koncert, czy benefis. Strzał jakby we własną stopę, bo mogłyby dobrze żyć z rozsądnego odcinania kuponów po Czesławie.