Natalia Nykiel ocenia szanse Blanki na Eurowizji: "Wzbudza to we mnie jakieś PRZEDZIWNE emocje" (WIDEO)

Natalia Nykiel będzie kibicować Blance na Eurowizji

Po tym, co widzę na TikToku, to dziewczyna się bardzo stara, mocno się przygotowała i trzymam kciuki, żeby noty były jak najwyższe. (...) To, że to się stało memem, to akurat na plus. Ważne, że mówią, nieważne jak. Ta piosenka wpada w ucho na maksa. Raz na TikToku widzę "Bejba" i potem cały dzień chodzę i śpiewam "Bejba". Jest to zabawne, ale takie z przymrużeniem oka.