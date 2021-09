Natalia Siwiec o obowiązkowych szczepionkach: "Jestem za WOLNYM WYBOREM"

Ostatnio zwykle wygadana modelka została przyparta do muru przez reporterkę Jastrząbpost, która zapytała ją, co sądzi planach, by osoby niezaszczepione miały zakaz wstępu do lokali gastronomicznych i klubów. Tym razem mama Mii nie miała jednak zbyt wiele do powiedzenia. Natalia nabrała wody w usta i nie chciała wyjawić, czy jest za czy przeciw szczepieniom, za to jasno dała do zrozumienia, że nie neguje postawy antyszczepionkowców.