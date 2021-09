Ambitna Natalia Siwiec nadal snuje aktorskie plany: "Zawsze mi się marzyło, żeby zagrać osobę z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI"

Monikk 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Dydu to było do ciebie skierowane😁😁😁o innych Mariuszach nie wspominam tylko o tobie seplenko😁😁😁😁hahaha. Boże jestem taka zła aż mnie brzuch rozbolała. Zamiast przygotować nasze państwo, stworzyć plan działania, zabezpieczyć Polskę z każdej strony, z góry nawet od morza to ci czekają na ostatnią chwilę. Piłsudski i Dmowski w grobie się przewracają jak widzą kto nami rządzi, i jacy posłowie zasiadają w rządzie. KASA WASZYM BOGIEM ŹLE TO SIĘ SKOŃCZY. WSZYSTKICH POSŁÓW TRZEBA BY BYŁO ROZLICZYĆ OD KOMUNY AŻ PO DZISIEJSZE CZASY, UKARAĆ ICH DOTKLIWIE ZMIENIĆ WSZYSTKICH W RÓŻNYCH SPÓŁKACH I ZARZĄDACH, SEJMIE WTEDY POLSKA MA SZANSĘ PODNIEŚĆ SIĘ NA NOWO.