Natalia Siwiec z torebką Chanel za ponad 35 tysięcy złotych paraduje po Warszawie (ZDJĘCIA)

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko sportowe emocje. To właśnie za sprawą Euro 2021 Natalia Siwiec zaistniała w rodzimym show-biznesie. Celebrytkę okrzyknięto wówczas "Miss Euro" sprawiając, że z dnia na dzień stała się wielką gwiazdą. Choć lata nieuchronnie mijają, to jej wciąż udaje się utrzymać zainteresowanie mediów.