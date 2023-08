Natalie Portman ma żal do niewiernego męża, że UPOKORZYŁ ją na oczach całego świata! "Czuje się bezsilna"

Stefa 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Jak to upokorzył? Ją? Chyba siebie! Ludzie, osoby które Was zdradzają nie upokarzają Was tylko same siebie, osoba zdradzana nie jest winna temu że ktoś nie umie dochować wierności. To jakiś absurd. A jeżeli tak piękne i naprawdę wyjątkowe osobowości jak Natalie Portman została zdradzona - to chyba dowód na to, że nieważne jak wyglądasz, jak jesteś hot, jak jesteś sławny/a, wyjątkowa/y etc... Jeśli partner/ka nie umie dochować wierności = nie zasługuje na Ciebie - ale to w żadnym, najmniejszym stopniu Cię nie upokarza!