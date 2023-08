Natalie Portman "świętuje" 11. rocznicę ślubu, spacerując BEZ OBRĄCZKI po Sydney. Niedawno mówiono, że ZDRADZIŁ ją mąż (FOTO)

Natalie Portman bez wątpienia należy do jednej z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Gwiazda na wielkim ekranie obecna jest już od najmłodszych lat, bo jako nastolatka wystąpiła w "Leonie zawodowcu". Nie sposób wymienić wszystkich jej ról, ale fani mogli podziwiać ją również w takich produkcjach jak "Czarny łabędź" czy "Gwiezdne wojny".

Aktorka dba o swój wizerunek i stroni od skandali, rzadko kiedy dając swoim zachowaniem pożywkę prasie. Równie "stabilne" wydawało się również jej życie prywatne. Swojego męża poznała na planie "Czarnego łabędzia" i mogło się wydawać, że to miłość jak z bajki. Para w 2011 roku doczekała się syna, a sześć lat później na świat przyszła córeczka.

Mąż Natalie Portman zdradził ją z 25-letnią aktywistką

Ostatnio pojawiła się jednak pewna rysa na ich wizerunku, bo zagraniczne media doniosły, że mąż aktorki miał zdradzić ją z 25-letnią aktywistką. Wówczas to "Page Six" informował, że Natalie postanowiła dać szansę ukochanemu.

Natalie Portman sfotografowana bez obrączki

Nie były to jedyne problemy w ich związku, bo już w 2022 roku pojawiły się informacje, że para ogłosiła separację. Wówczas to można było mieć jednak wrażenie, że w końcu udało im się przezwyciężyć kryzys. Nie wiadomo jednak, czy informacje o zdradzie nie były już "gwoździem do trumny", bo aktorka została sfotografowana w Sydney, jak spacerowała w dniu 11. rocznicy ślubu... bez obrączki.