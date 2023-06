Natalie Portman kibicuje na meczu w Paryżu. Dzień wcześniej jej męża przyłapano z 25-latką (ZDJĘCIA)

Jako jedna z najbardziej uznanych amerykańskich aktorek Natalie Portman przez całą karierę trzymała się z dala od skandali i robiła wszystko, co w jej mocy, by nie dostarczać brukowcom powodów do pisania na swój temat. Aż do teraz. Gwiazda kina jest obecnie na ustach wszystkich, co zawdzięczać może niewiernemu mężowi, który został niedawno przyłapany przez fotografa na gorącym uczynku, gdy obsypywał pocałunkami 25-letnią aktywistkę klimatyczną.