Małżeństwo Natalie Portman wisi na włosku. Jej mąż miał ją ZDRADZIĆ z 25-letnią aktywistką: "Robi wszystko, aby mu wybaczyła"

Nawet piękna i inteligentna Natalie jest zdradzana. Bo to nie zależy od urody, od tego jakie robisz obiady i jaka jesteś w łóżku. Facet zdradza by spróbować czegoś nowego. Jaki z tego wniosek? Nie polegać na mężczyźnie. Czasem są, czasem ich nie ma. Kobieta powinna dążyć do tego by być samowystarczalna finansowo i emocjonalnie, mieć krąg bliskich przyjaciół jako grupę wsparcia i hobby jako swój mały świat. Nie ma sensu gonić za facetami. Strata czasu i energii.