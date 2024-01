Natalie Portman POTWIERDZA rozstanie z niewiernym mężem?! Zdradziła, gdzie i z kim teraz mieszka

gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

We Francji zdrada/romans to żaden powód to rozwodu. Oczywiście nie ma co generalizować, bo istnieją przecież także zgrane i lojalne małżeństwa, ale na skok w bok jest wyraźne społeczne przyzwolenie. Nikt nie robi z tego sensacji, każdy uważa że to prywatne sprawy itp. Zdradza zarówno bogaty jak i zwykły robotnik. Portman ma trochę inna mentalność, zdecydowała się na zakończenie małżeństwa, jednak ten jej pan raczej się nie zmieni. Zdradził jedną, zdradził drugą więc tej trzeciej pozostaje życzyć powodzenia.