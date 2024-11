Natasza Urbańska rozpływa się nad Januszem Józefowiczem: "Zawsze stawia mnie na pierwszym miejscu"

Natasza Urbańska o kulisach małżeństwa z Januszem Józefowiczem

Mam to szczęście, że trafiłam na cudownego mężczyznę, z którym łączą nas tak silne więzy. To, że się zmieniamy, jest jeszcze fajniejsze, ten związek cały czas ewoluuje - przekonywała.

Jak jesteś tyle lat ze sobą, to widzisz, że pewne rzeczy się nie zmienią, np. ostatnio zrobiłam naleśniki i zostały zjedzone, ale opakowanie po naleśnikach zostało włożone z powrotem do lodówki. Kocham te momenty (...), tego nie zmienię, ale już się zaczynam z tego śmiać, to nie jest coś, co mogłoby rozwalić nasze relacje - tłumaczyła Urbańska.