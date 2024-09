Natasza Urbańska chwali się sylwetką w różowym bikini, prezentując wakacyjne kadry. Fani zachwyceni: "Co za figura"

Choć dobrych kilka dni temu przywitaliśmy wrzesień, to niektóre gwiazdy myślami wciąż są na wakacjach. Bez wątpienia jedną z nich jest Natasza Urbańska . Wokalistka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie skrzętnie dokumentuje nie tylko swoje poczynania zawodowe, ale również nieco bardziej prywatne momenty.

Natasza Urbańska należy również do zacnego grona pań z branży, które bez skrępowania publikują w sieci zdjęcia w skąpych strojach kąpielowych. Jurorka "The Voice Kids" może jednak pochwalić się wysportowaną sylwetką. Warto tutaj wspomnieć, że ukochana żona Janusza Józefowicza zaledwie kilka tygodni temu świętowała swoje 47. urodziny. Czyżby jej również udało się dorwać do mistycznej fontanny młodości?