Natasza Urbańska odniosła się do plotek o ROZSTANIU z Januszem Józefowiczem: "Bez zazdrości nie ma miłości"

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są razem już od ponad dwóch dekad. Ich związek rozpoczął się na początku lat 2000, kiedy Natasza podjęła pracę w Teatrze Buffo, którego Józefowicz jest dyrektorem. Pobrali się w 2008 roku w romantycznej scenerii w urokliwym pałacu w Rozalinie. Krótko po ślubie na świat przyszła ich córka Kalina.

Przy tak długim stażu małżeństwa - zwłaszcza jak na standardy show-biznesu - parze nie udało się uniknąć plotek o rzekomych kryzysach, a nawet rozstaniu. Szczególnie głośno na ten temat zrobiło się kilka miesięcy temu, kiedy to Józefowicz wypalił ze sceny Teatru Buffo, że nie są razem z żoną "już od kilku tygodni".

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz się rozstali? Ujawniła prawdę

Jego słowa okazały się wyrwane z kontekstu, a przez to źle zinterpretowane. Nieopatrzna wypowiedź Józefowicza zbiegła się z promocją nowego teledysku Nataszy, w którym to wokalistka wije się u boku przystojnego modela. To również podsyciło plotki o rozstaniu gwiazdorskiej pary.

Kilka miesięcy później Natasza Urbańska stawia sprawę jasno. Choć jeszcze do niedawna jej wypowiedzi o małżeństwie były mało klarowne, w rozmowie z Pomponikiem zapewniła, że między nią a Januszem Józefowiczem "wszystko jest w porządku". Następnie wprost skomentowała feralną wypowiedź męża sprzed kilku miesięcy.

To była wyciągnięta fraza z całej historii. To jest cudne, że mój mąż ma też taką fantazję i dystans do tego wszystkiego. I chyba tylko z takim dystansem można do całej sprawy podchodzić - tłumaczyła.

Natasza Urbańska rozpływa się nad Januszem Józefowiczem

Tym razem Natasza sporo opowiedziała o swoim małżeństwie. Okazuje się na przykład, że w podtrzymaniu żaru jej i Januszowi pomaga wzajemna zazdrość.

Bez zazdrości nie ma miłości. Chyba to jest naturalne, jeżeli zależy ci na kimś, to ta zazdrość gdzieś w tobie jest. Ale to jest fajne, bo to prowokuje różne fajne momenty. Ona nie jest demobilizująca, ona nas gdzieś otwiera i cały czas podtrzymuje nasz związek na gorącym etapie - mówiła dalej.

Artystka zapewniła, że kocha przebywać w obecności męża.

My po prostu lubimy ze sobą przebywać. Ja ubóstwiam tego swojego faceta, bo jest zabawny, jest inteligentny, zaskakuje mnie i zachwyca cały czas sobą. Ja mam cały czas niedosyt swego mężczyzny. Może w tym tkwi ta recepta. Trafiłam bardzo dobrze na mojego mężczyznę życia - podsumowała.

Wierzyliście, że mogą być o krok od rozwodu?

