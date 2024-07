Natasza Urbańska zareagowała na doniesienia o ROZWODZIE z Januszem Józefowiczem

💐💐💐💐 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie przepadam za kobietą. Użyją wszelkich sposobów żeby zwrócić na siebie uwagę. Jednak zgadzam się z tym co powiedziała na temat swojego małżeństwa. Co się u nich dzieje czy się kłócą, biją czy rozwodzą to wyłącznie ich sprawa i nic nikomu do tego. Zatem skoro chcą zachować info na temat swojego życia prywatnego to niech się oboje publicznie na ten temat nie wypowiadają tylko odmawiają komentarzy na ten temat.