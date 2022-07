Natasza Urbańska WIJE SIĘ W LATEKSIE, grożąc nowym singlem! Czekacie? (WIDEO)

Trudno o bardziej upartą celebrytkę niż Natasza Urbańska . Piosenkarka, tancerka i aktorka od lat próbuje wyjść spod skrzydeł Janusza Józefowicza , co niekiedy kończy się fiaskiem i po prostu tragedią. Tak było w przypadku kultowego już utworu "Rolowanie", w którym Natasza dała się namówić do lizania umywalki.

Po wygranej w show Natasza wzięła się ostro do pracy: przemazała się po kilku ściankach i zamknęła w studiu nagraniowym, gdzie powstała piosenka "Let me lie" . Urbańska zaczęła promocję singla w prowokacyjnym stylu.

Chociaż premiera utworu planowana jest na 14 lipca, to już dzisiaj do sieci trafił jego teaser. Póki co Natasza zachęca do obejrzenia swojego nowego dzieła, wijąc się w lateksie i kusej kreacji na tle metalicznego tła. Ma na sobie długie rękawiczki z błyszczącej skóry, do tego czarne rajstopy założone do butów z odkrytymi palcami i stanik, który ledwo zasłania jej piersi. Urbańska wije się i prezentuje figury kojarzące się z ruchami frykcyjnymi. W samym teaserze widać też nieco bardziej romantyczną Nataszę: artystka wygina się na tle kremowych chmur, osuwa po ścianach i... nagle wyskakuje w czerwonym stroju jak z filmu porno.