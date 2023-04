Naturalna Anna Wendzikowska ulega pokusie mroźnego deseru z restauracji typu fast food (ZDJĘCIA)

Długo na to czekaliśmy, ale słupki rtęci nareszcie zaczęły wspinać się po ściankach termometrów. Na razie idzie im to raczej mozolnie, ale już przez ostatnie kilka dni Polacy mogli na całego rozkoszować się przedsmakiem ciepłej, słonecznej wiosny. Wielu z nas skorzystało z okazji i wyruszyło "na miasto", bądź też na łono natury. Skorzystała również i Anna Wendzikowska , która, sądząc po stroju, w głowie ma już tylko lato.

Celebrytka została przyłapana w ostatnią niedzielę w lokalu należącym do słynnej sieci typu fast food. Miała na sobie przewiewną, luźno zapiętą koszulą, a do tego kraciastą spódniczkę mini z wysokim stanem i białe obuwie sportowe. Zrezygnowała przy tym z mocnego makijażu, co zaowocowało bardzo letnim, lekkim "lookiem".