Naturalna Lena Dunham chwali się sylwetką, prezentując kolekcję kostiumów kąpielowych (ZDJĘCIA)

Wini 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gdyby ją paparazzi łapali na plaży to OK. Ale po co te sesje samemu robić bez sensu i wstawiać pt TO JA W TYM KOSTIUMIE I JA W TAMTYM ?? O figurę zupełnie mi nie chodzi- nawet gdyby była figurą modelką z VS to bym to samo pomyślała